Ile Maurice: CURE Mauritius tisse sa toile à l'international

Cultural Unity Rights & Empowerment (CURE) Mauritius se présente comme une structure indépendante, engagée pour une politique des drogues fondée sur des données probantes, les droits humains, la santé publique et la réduction des risques. Depuis sa création, cette organisation de la société civile a progressivement élargi son réseau au-delà des frontières de l'île et mise sur les partenariats internationaux, convaincue qu'aucune réforme crédible en la matière ne peut se construire en vase clos.

Un réseau qui s'étend sur plusieurs continents

CURE Mauritius échange aujourd'hui avec des chercheurs, des professionnels de santé, des responsables politiques et des militants venus des quatre coins du monde. Parmi ses partenaires figurent la Drug Policy Alliance et la Drug Alliance New York ainsi que l'International Society of Substance Use Professionals. L'organisation collabore également avec des experts sud-africains du cannabis médical ainsi qu'avec des parlementaires et militants pour la réforme du cannabis en Australie, au Canada et en Europe. Elle suit par ailleurs de près les travaux des Nations unies et de l'Organisation mondiale de la santé, dont elle entend s'inspirer pour ancrer ses recommandations dans la science .

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Parmi elles, le Dr Brian Walker occupe une place particulière. Médecin généraliste depuis plus de 45 ans et formé à l'université de Dundee, en Écosse, il a exercé au Royaume-Uni, en Allemagne, à Hong-Kong puis en Australie avant d'entrer en politique. Élu en 2021 au Conseil législatif d'Australie, puis réélu en 2025, il a présidé la commission parlementaire chargée d'examiner l'accès au cannabis médicinal, le chanvre industriel et la législation sur la conduite sous THC.

Il plaide de longue date pour un accès facilité des patients au cannabis médicinal, la suppression des lourdeurs administratives et une distinction claire, dans la loi, entre présence de THC et réelle altération des facultés. Il est également à l'origine d'un projet de loi déposé en 2026 visant à légaliser l'usage personnel du cannabis en Australie-Occidentale pour les adultes.

Un podcast pour élargir le dialogue

Pour porter ces échanges au-delà du cercle des spécialistes, CURE Mauritius a lancé un podcast diffusé chaque dimanche. L'objectif affiché : rendre accessible au grand public mauricien les débats internationaux sur la politique des drogues, la prévention, l'éducation et le cannabis médical.

En misant sur ces collaborations et sur une diffusion régulière de contenus, CURE Mauritius espère faire progresser, pas à pas, un débat encore sensible à Maurice, en s'appuyant sur l'expérience de pays qui ont déjà entamé leur propre réforme