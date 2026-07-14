Ile Maurice: Trois vols, trois victimes - Rs 138 000 de préjudice

Un vol avec agression, un véhicule forcé, des équipements dérobés dans une maison, samedi 11 juillet, dans les régions de Quartier-Militaire et St-Pierre... Bilan des butins : Rs 138000. À Vuillemin, Quartier-Militaire, une habitante de Petit-Verger, St-Pierre, âgée de 22 ans, a déclaré avoir été agressée alors qu'elle allait acheter de quoi manger dans un snack de la région avec son beau-père. Un homme l'aurait agressée avant de lui arracher Rs 1 000 des mains puis pris la fuite. La jeune femme a été blessée à la lèvre inférieure.

À La Forêt Pied Camphrier, à Quartier-Militaire, un ingénieur de 31 ans, habitant Beau-Bassin, était en randonnée avec une amie quand l'alarme de son Ford Ranger s'est déclenchée. En revenant vers son véhicule, il a constaté que la vitre de la portière avant droite avait été brisée. Un individu aurait pris la fuite vers les bois avec le sac de son amie qui contenait un ordinateur portable Asus, un portefeuille, un passeport et un power bank. Le préjudice est estimé à Rs 62 000.

À L'Agrément, St-Pierre, un comptable de 44 ans, habitant Quatre-Bornes, a rapporté le vol de plusieurs équipements dans sa maison secondaire en construction. Les faits se seraient produits entre le 5 et le 11 juillet. Trois lampes solaires, un robinet avec son bassin ainsi que plusieurs câbles électriques ont été dérobés. La valeur des objets volés est estimée à Rs 75000. La maison étant équipée de caméras de surveillance, les images pourraient aider les enquêteurs.