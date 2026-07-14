Sénégal: Sécurisation de Dakar - Le ministre de l'Intérieur prône une coopération renforcée entre forces de sécurité et citoyens

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a plaidé pour un renforcement de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations, estimant que la lutte contre l'insécurité repose sur une responsabilité partagée. Il a également invité les citoyens à adopter une attitude exemplaire lors des contrôles de sécurité.Ces déclarations ont été faites dans la nuit du lundi au mardi, à l'occasion d'une vaste opération combinée de sécurisation conduite par la Police nationale et la Gendarmerie nationale dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment Grand Yoff, Gadaye, Diamalaye et Yoff.

Au total, 650 policiers et gendarmes ont été mobilisés, avec l'appui de plus d'une centaine de véhicules et de drones, afin de renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain et d'assurer la protection des personnes et des biens.« Ce dispositif nous permet d'apporter un peu plus de sécurité à nos concitoyens. Cette opération n'est pas ponctuelle. Elle est appelée à se pérenniser parce que le besoin de sécurité est un besoin important pour l'ensemble de nos concitoyens », a déclaré le ministre.

Une sécurité fondée sur la confiance

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Mouhamadou Makhtar Cissé a insisté sur la nécessité d'une coopération étroite entre les populations et les forces de défense et de sécurité. « La sécurité, c'est l'affaire de tous », a-t-il rappelé, avant d'appeler les citoyens à faire preuve de davantage de respect envers les policiers et les gendarmes, en raison « du travail qu'ils abattent pour sécuriser les personnes et les biens ».

Le ministre a, dans le même temps, réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. « L'État s'emploiera à mettre tous les moyens à la disposition de ses forces pour continuer à exercer cette mission difficile », a-t-il assuré.

Il a également exhorté les agents déployés à faire preuve de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs missions. « Le contrôle doit se faire dans le respect strict de la loi, dans le respect des droits humains, avec ce sang-froid qui les caractérise très souvent et qui permet d'éviter les incidents », a-t-il souligné.

L'occupation du domaine public maritime évoquée

Profitant de cette sortie sur le terrain, le ministre de l'Intérieur a également attiré l'attention sur les problèmes d'occupation de certains espaces, notamment du domaine public maritime, observés au cours de la visite.

« Ce n'était pas le but de la visite mais vous l'avez constaté avec nous, notamment l'occupation du domaine public maritime », a-t-il relevé. Il a indiqué que cette problématique dépasse le seul cadre de son département ministériel et qu'elle fera l'objet d'échanges avec les ministres chargés de l'Urbanisme et de l'Environnement « pour pouvoir trouver ensemble une solution ».