Sénégal: L'Association sénégalaise de médecine du sport apporte son soutien au Dr Abderahmane Fédiore

L'Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS) a exprimé, lundi 13juillet, sa « profonde indignation » à la suite de propos tenus à l'encontre du Dr Abderahmane Fédiore, membre de l'association et médecin-chef de l'équipe nationale A du Sénégal.

Dans un communiqué publié à Dakar, l'ASMS indique avoir pris connaissance de déclarations faites lors de la conférence de presse animée par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le lundi 13 juillet 2026 au stade Léopold Sédar Senghor.

« L'Association Sénégalaise de Médecine du Sport a pris connaissance avec une profonde indignation des propos tenus à l'encontre de son membre, le Dr Abderahmane Fédiore », peut-on lire dans le document.

L'organisation affirme vouloir « rétablir la vérité » et apporter son « soutien total » au médecin. Elle rappelle que le Dr Fédiore est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées (DES) en médecine et biologie du sport, délivré par la Faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD).

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Le communiqué met également en avant son parcours national, hospitalier et international. Selon l'ASMS, le Dr Fédiore est médecin-chef de l'équipe nationale A depuis 2017 et a couvert cinq éditions de la Coupe d'Afrique des nations ainsi que trois tournois de Coupe du monde.

« Médecin-Chef de l'Équipe Nationale A du Sénégal depuis 2017 », précise le communiqué, qui souligne également qu'il a participé aux CAN organisées au Gabon, en Égypte, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc, ainsi qu'aux Coupes du monde en Russie, au Qatar et au tournoi USA/Canada/Mexique.

L'ASMS rappelle en outre que le Dr Fédiore a occupé des fonctions hospitalières à l'hôpital de Fann et qu'il est officier médical de la CAF et de la FIFA depuis plusieurs années.

Au regard de ce parcours, l'association estime que les accusations portées contre son membre sont dénuées de fondement.

« L'ASMS considère ces propos comme infondés et constitutifs de diffamation », affirme le communiqué.

L'association réaffirme sa confiance au Dr Fédiore et demande des excuses publiques.

« L'ASMS réaffirme sa confiance totale au Dr Fédiore et exige des excuses publiques », indique encore le texte.