Afrique de l'Ouest: Le Rassemblement islamique du Sénégal Al-Wahda félicite la journaliste Fatou Sy

Le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS Al-Wahda) a adressé ses félicitations à la journaliste Fatou Sy, lauréate du premier prix dans la catégorie Presse écrite lors de la 13e édition du Gala national de la presse, organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).

Dans une lettre rendue publique, le Bureau national de l'organisation salue une distinction qui, selon lui, récompense « sotre parcours professionnel, sotre engagement dans le journalisme et sotre attachement au travail bien fait ».

Le RIS Al-Wahda estime également que cette récompense constitue « une fierté » pour l'organisation, qui se réjouit de voir « l'une de ses membres distinguée dans un domaine aussi important que la presse, l'information et la communication ».

Le Bureau national souligne, par ailleurs, que cette consécration fait de Fatou Sy « un bel exemple de compétence, de sérieux, de persévérance et d'excellence ». Il formule des prières afin qu'Allah lui accorde « davantage de succès, de baraka et de réussite dans sa carrière professionnelle comme dans son engagement au service de la communauté ».

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Le secrétaire général du RIS Al-Wahda, Mame Abdou Sine, conclut la lettre en souhaitant que cette distinction marque « le début d'un parcours encore plus brillant » pour la journaliste.