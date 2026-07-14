Sénégal: Le chef de l'Etat au Qatar pour les obsèques de l'ancien Émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mardi pour Doha, au Qatar, où il prendra part aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir de l'État du Qatar et père de l'actuel souverain, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Qatar, le chef de l'État devant représenter le Sénégal lors de cette cérémonie d'hommage rendue à l'ancien dirigeant qatari.Le Président de la République regagnera Dakar au terme de ce déplacement, le 15 juillet 2026.

Pour rappel, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar et figure centrale de la modernisation de son pays, est mort le 12 juillet 2026 à Doha à l'âge de 74 ans. Surnommé l'« Émir père », son décès a marqué la fin d'une époque pour le Moyen-Orient, entraînant quatre jours de deuil national au Qatar ainsi que de nombreux hommages internationaux.