Sénégal: Industrie - La production recule de 7,2% en mai 2026

La production industrielle hors égrenage de coton a enregistré un repli de 7,2% en mai 2026 par rapport au même mois de l'année précédente, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette contre-performance s'explique principalement par la forte contraction des activités extractives, dont la production a chuté de 24,2% sur la période.

Ce recul intervient malgré la bonne tenue de plusieurs autres branches de l'industrie. En effet, la production des secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau a progressé de 10,3%, tandis que les industries environnementales ont affiché une hausse de 6,3%. Les industries manufacturières ont également poursuivi leur dynamique positive avec une augmentation de 5,9%.

En dépit de cette baisse observée au mois de mai, les performances de l'industrie demeurent globalement orientées à la hausse depuis le début de l'année. Sur les cinq premiers mois de 2026, la production industrielle hors égrenage de coton affiche ainsi une progression de 0,9% comparativement à la même période de 2025.

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Concernant l'activité d'égrenage de coton, les statistiques font état d'une quasi-absence de production en mai 2026, une situation conforme au caractère saisonnier de cette activité. En revanche, sur les cinq premiers mois de l'année, la production cumulée d'égrenage de coton a progressé de 20,5% par rapport à la période correspondante de l'année précédente.