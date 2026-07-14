Afrique de l'Ouest: Marché monétaire de l'Uemoa - Baisse de 70 pdb du taux moyen pondéré

14 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Sur le marché monétaire, les taux d'intérêt se sont détendus au cours du premier trimestre 2026, en ligne avec l'amélioration de la liquidité bancaire et la baisse des taux directeurs de la Banque centrale.

Selon un rapport sur la politique monétaire dans l'Umoa, le taux d'intérêt moyen pondéré sur le guichet des appels d'offres à une semaine de la Bceao a baissé de 70 pdb au premier trimestre 2026 pour se situer à 3,96%.

Selon la Bceao, le taux d'intérêt moyen pondéré sur le marché interbancaire, toutes maturités confondues, est ressorti à 4,52% contre 5,11% un trimestre plus tôt.

Pour les nouvelles mises en place de crédit, le taux débiteur moyen, hors taxes et charges, s'est réduit à 6,72% au premier trimestre 2026 contre 6,73% le trimestre précédent.

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