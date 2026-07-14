Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - La BCEAO note une réduction des taux de sortie des émissions de titres publics

14 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans son rapport sur la politique monétaire dans l'Umoa, la Bceao a évoqué la situation des émissions de titres publics.

Selon la Bceao, sur le marché régional des titres publics, les taux de sortie lors des émissions de titres publics se sont réduits sur la quasi-totalité des maturités, comparés au trimestre précédent. «Au niveau des bons, les taux moyens sont ressortis en recul respectivement de 59 pdb et de 39 pdb, au premier trimestre 2026, sur les deux maturités sollicitées, à savoir, celles de 3 mois et 12 mois », informe la Bceao.

Sur le compartiment des obligations, précise-t-on, les rendements moyens pondérés se sont inscrits en baisse, ressortant à 7,15% au premier trimestre 2026, après 7,39% le trimestre précédent.

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