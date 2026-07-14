Afrique: Forte baisse de 506% du résultat net de la société Bernabé Côte d'Ivoire au premier trimestre 2026

Le début de l'exercice 2026 s'annonce catastrophique pour la société Bernabé Côte d'Ivoire, qui évolue dans le secteur de la quincaillerie, avec un résultat net qui a fortement baissé de 506% à la fin du premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise.

Ce rapport a, en effet, mis en exergue un résultat net déficitaire de 65,566 millions de FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 16,147 millions de FCFA au 31 mars 2025. Selon la direction de Bernabé Côte d'Ivoire, malgré la bonne maîtrise des charges d'exploitation et financières, ce résultat est impacté par l'intégration de la division Équipement au 1er janvier 2026, dont l'activité est encore en phase de montée en puissance au premier trimestre 2026.

Le chiffre d'affaires connait une baisse de 13 millions de FCFA à 11,194 milliards de FCFA contre 11,207 milliards de FCFA au premier trimestre 2025. Selon toujours les responsables de Bernabé Côte d'Ivoire, cette baisse s'explique principalement par la non-reconduction d'affaires exceptionnelles enregistrées en 2025, lesquelles avaient significativement soutenu le niveau d'activité sur la période comparable.

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Quant au résultat des activités ordinaires, il enregistre une forte baisse de 405% à -65,566 millions de FCFA contre +21,529 millions de FCFA au 31 mars 2025.

En perspective, les responsables de Bernabé Côte d'Ivoire estiment que « la croissance de l'activité devrait être soutenue par la montée en puissance progressive des départements Équipement et Power, ainsi que par le développement de l'activité Matériaux, appuyé par la mise en service du nouveau showroom Technibat KM4. »

Sur le résultat net, ils notent que les perspectives de développement commercial, associées à la maîtrise des charges d'exploitation et aux transformations organisationnelles engagées par la Direction, devraient soutenir un retour progressif à un résultat net positif à brève échéance.