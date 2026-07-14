Burkina Faso: Intelligence artificielle - La Primature outille ses responsables pour un usage éthique

Le directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, le camarade Mamadou Dembélé, a présidé, ce lundi 13 juillet 2026 à Ouagadougou, la cérémonie d'ouverture d'une session de formation au profit des responsables de la Primature. Prévue les 13 et 14 juillet 2026, cette session est placée sur le thème : « Outils de management pour une intelligence artificielle éthique et responsable ». Elle s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique et dans la vision du Gouvernement en matière de transformation numérique.

A travers sa feuille de route nationale de transformation numérique à l'horizon 2030, le Burkina Faso entend faire de l'intelligence artificielle, un levier stratégique de développement avec l'ambition de mettre « l'IA au service de tous ». Par cette formation, la Primature poursuit le renforcement des compétences de ses responsables en vue d'une intégration maîtrisée de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de l'administration et d'une exploitation optimale des possibilités offertes par ces technologies.

Présidant la cérémonie, le camarade Mamadou Dembélé a rappelé que l'intelligence artificielle est devenue un outil incontournable pour toute organisation soucieuse d'améliorer ses performances.

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Cette révolution technologique offre aux administrations de nouvelles possibilités en matière de rédaction administrative, d'analyse documentaire, de gestion des connaissances, de planification et de pilotage des activités. Il a toutefois attiré l'attention sur les défis liés à son utilisation, notamment la protection des informations administratives, la fiabilité des contenus générés, la gouvernance des données et la préservation de la souveraineté numérique. « L'intelligence artificielle ne remplace ni le jugement, ni l'expérience, ni la responsabilité.

Elle accompagne l'action humaine, mais ne saurait s'y substituer », a-t-il déclaré. Il a ainsi invité les participants à intégrer ces technologies dans le respect des principes de sécurité, de protection des données et de maîtrise des risques. La camarade Fanta Sombié, conseillère technique du ministre en charge de la transition digitale, a marqué, par sa présence, le soutien de son département à cette initiative.

Elle a relevé que l'intelligence artificielle transforme profondément les méthodes de travail, accélère le traitement de l'information et contribue à améliorer la prise de décision. Cette ambition est portée par le 11e chantier majeur de la transformation digitale, consacré à « l'intelligence artificielle au service de tous les Burkinabè ».

Pour la directrice des services informatiques de la Primature, Lucie Ouédraogo, cette formation répond à un besoin stratégique. Après une première session organisée au profit de l'ensemble du personnel, cette nouvelle étape cible spécifiquement les responsables. Elle doit leur permettre de formuler des requêtes pertinentes sans exposer de données confidentielles, mais également d'évaluer avec discernement les résultats produits par les outils d'intelligence artificielle.

L'objectif est d'en limiter les biais et de garantir des décisions inclusives, éthiques et responsables. A travers cette initiative, l'institution entend promouvoir une utilisation de l'IA qui concilie innovation, efficacité du service public, responsabilité et souveraineté numérique.