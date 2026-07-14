Burkina Faso: Coopération bilatérale - Des échanges pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Londres

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le lundi 13 Juillet 2026, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Burkina Faso, S.E. Angus Mckee.

Le diplomate britanique est venue échanger avec le chef de la diplomatie burkinabè, autour des dossiers de coopération entre son pays et le Burkina Faso et sur les perspectives pour le renforcement de cette coopération. A sa sortie d'audience, l'ambassadeur du Royaume- Uni a exprimé sa satisfaction quant à la collaboration entre les deux pays, dans des secteurs majeurs tels que la sécurité et l'appui au développement, tout en précisant que sa visite s'inscrit également dans une démarche d'écoute afin de toujours prendre en compte les priorités du Burkina Faso dans les projets de partenariat.

« Le Royaume -Uni reste toujours un partenaire étroit du Burkina Faso pour contribuer à renforcer le développement du pays », a indiqué, Angus Mckee. L'ambassadeur du Royaume-Uni a aussi partagé avec le chef de la diplomatie burkinabè, l'idée de la mise en place d'un cadre de concertation par son pays, pour des échanges francs et directs sur les voies et moyens de contrer efficacement le terrorisme, avec le souhait d'une participation des pays du Sahel pour partager leur expérience en la matière.

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Le camarade ministre des Affaires étrangères dit adhérer à l'idée d'une telle concertation, tant qu'elle offrira l'opportunité aux acteurs concernés de parler avec sincérité et réalisme des problèmes qui les touchent directement et dont ils connaissent les dimensions réelles. Tout en indiquant que le Burkina Faso apprécie les interventions du Royaume-Uni à travers notamment les institutions multilatérales, Karamoko Jean Marie Traoré invite ce pays à jouer un rôle auprès de la communauté internationale afin que celle-ci puisse sortir de sa démarche sélective et valoriser mieux les pays du Sahel qui consentent d'énormes efforts, notamment sur le plan de la sécurité, avec des résultats qui permettent de prévenir la propagation du terrorisme dans la sous-région.

Le chef de la diplomatie burkinabè a également salué les bonnes relations de coopération qui lient le Burkina Faso au Royaume-Uni et réaffirmé l'engagement de notre pays à aller de l'avant dans cette coopération, à travers un partenariat qui cadre avec les priorités nationales et qui met l'accent sur des projets de développement structurants, en lieu et place de l'assistance humanitaire que certains partenaires sont aptes à proposer. Dans la perspective du renforcement de ce partenariat, les échanges ont également porté sur la nécessité de finaliser le projet de l'accord-cadre de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume-Uni.