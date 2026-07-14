Burkina Faso: Contingent spécialiste, session 2025 - 1 520 nouveaux soldats rejoignent les rangs des forces armées

La place du réduit du camp Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso a servi de cadre à la cérémonie de présentation au drapeau de la première vague du contingent spécialiste, session 2025, le lundi 13 juillet 2026. Présidée par le chef d'Etat-major de l'Armée de terre, le colonel Ahmed Hermann Rouamba, cette cérémonie marque la fin de cinq mois de formation militaire initiale et l'entrée officielle de 1 520 jeunes recrues dans les rangs des forces armées nationales.

Au rythme de la musique et dans une discipline militaire, les nouvelles recrues ont prêté allégeance au drapeau national, symbole de leur engagement à défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté du Burkina Faso. C'était dans la matinée du lundi 13 juillet 2026, au camp Daniel Oue- zzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso en présence du chef d'Etat-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Hermann Rouamba.

Ce contingent, a rappelé le commandant du Groupement d'instruction militaire (GIFA), le chef de bataillon; Bê Honoré Palm, est composé de 1 520 recrues, dont 766 militaires de rang techniciens, formés au GIFA, et 754 militaires de rang titulaires du BEPC, formés au 22e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Gaoua. Après cinq mois d'instruction militaire, les deux groupes, a indiqué le chef de bataillon Palm, ont été réunis à Bobo-Dioulasso pour deux semaines de consolidation des acquis avant leur présentation officielle au drapeau.

Selon lui, ces jeunes soldats répondent à un besoin stratégique de renforcement des effectifs des forces armées nationales dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Durant leur formation, les recrues ont été soumises à un entraînement intensif alliant préparation physique, maniement des armes, combat classique et motorisé, techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, autodéfense, actions immédiates ainsi qu'une sensibilisation aux engins explosifs improvisés. Cette formation visait à forger des combattants disciplinés, résilients et aptes à répondre aux exigences des opérations de sécurisation du territoire national.

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« Dotés de compétences techniques variées en mécanique, électrotechnique, maçonnerie, comptabilité, conduite d'engins et autres spécialités, ils auront pour mission d'assurer aussi bien le soutien logistique que les opérations militaires sur le terrain », a précisé le commandant du GIFA. C'est pourquoi; il a exhorté ces désormais soldats de 2e classe à faire de la discipline, du courage, de l'honneur et de l'esprit de corps les fondements de leur carrière militaire. Les invitant à servir la Nation avec loyauté et patriotisme, le chef de bataillon; Bê Honoré Palm, leur a rappelé que l'obéissance est le premier devoir du soldat, le sacrifice est sa loi, et la gloire n'est que l'oubli de soi.

Le chef d'Etat-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Hermann Rouamba, a salué l'arrivée de ces 1 520 nouveaux soldats qui viennent renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées nationales. Ces militaires spécialistes, a souligné le colonel Rouamba, vont occuper des emplois spécifiques dans les unités où ils vont être déployés afin d'apporter leur expertise technique au soutien des opérations de combat.

Major de la promotion, le soldat de 2e classe Nongolzanga Simon Sawadogo a, au nom de ses camarades, exprimé la détermination du contingent spécialiste, session 2025, à servir le Burkina Faso. Pour lui, la présentation au drapeau représente « la présentation à la Nation » et constitue le point de départ de leur carrière militaire. Il a réaffirmé l'engagement de toute la promotion à participer à la défense de la patrie et à la reconquête du territoire national.