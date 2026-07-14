Cote d'Ivoire: Développement du capital humain - Abidjan accueille le grand rendez-vous des métiers et des compétences

Dans un monde où les métiers évoluent au rythme des innovations technologiques, la question des compétences devient un enjeu stratégique.

C'est dans cette perspective que s'ouvrira, demain à Abidjan, la deuxième édition du Forum international des métiers et des compétences (Fimec), une initiative qui traduit l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur du développement du capital humain et d'une formation professionnelle adaptée aux défis de notre époque.

C'est sous la présidence de hautes autorités ivoiriennes et en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales que s'ouvriront les travaux de cette deuxième édition du Fimec.

Placée sous le haut patronage de Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, sous le patronage de Robert Beugré Mambé, Premier ministre, et sous le parrainage d'Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, cette édition enregistrera également la participation d'Hélène N'Garnim-Ganga, coordonnatrice résidente du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire.

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À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la formation professionnelle un levier stratégique d'employabilité, de compétitivité et de transformation économique durable.

Pendant deux jours, le Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sera le théâtre d'échanges entre responsables publics, chefs d'entreprise, experts, universitaires, partenaires techniques et financiers, ainsi que des milliers de jeunes venus réfléchir aux métiers et aux compétences qui façonneront l'avenir du marché de l'emploi.

Organisé par l'Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop), le Fimec 2026 illustre le rôle moteur de cette institution dans la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des compétences. Il entend dépasser le simple cadre d'un forum pour devenir une plateforme de réflexion stratégique sur l'avenir de la formation professionnelle en Afrique.

Les travaux porteront, entre autres, sur les nouveaux besoins en compétences générés par la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la transition écologique et les mutations du marché de l'emploi. Les participants réfléchiront également aux mécanismes permettant de rapprocher davantage les établissements de formation des entreprises, afin de mieux répondre aux besoins du tissu économique.

Pour la directrice générale de l'Agefop, Karitia Coulibaly De-Medeiros, « Le Fimec 2026 sera un véritable laboratoire d'idées au service du développement des compétences en Afrique, car le capital humain constitue aujourd'hui la principale richesse des nations et la formation professionnelle représente un investissement essentiel pour soutenir la compétitivité économique. »

Cette édition revêt une dimension particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes. Les organisateurs souhaitent ainsi promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et sensibiliser les jeunes aux nombreuses opportunités offertes par les métiers techniques et professionnels.

Le forum enregistrera également la participation de plusieurs ambassadeurs du Fimec, figures reconnues du monde économique et entrepreneurial. À travers leurs témoignages, ils partageront leurs parcours et inviteront les jeunes à faire de la compétence leur meilleur atout dans un environnement économique en constante évolution.

Depuis sa première édition, le Fimec s'affirme progressivement comme un cadre de référence dans la réflexion sur les politiques de développement des compétences en Afrique.

En réunissant décideurs publics, partenaires techniques et financiers, entreprises, universitaires et jeunes, il contribue à faire émerger des solutions concrètes au service de l'emploi, de la compétitivité des entreprises et de la transformation économique du continent.