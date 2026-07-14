Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Inp-HB/Baccalauréat 2026 - Les préinscriptions prennent fin le 22 juillet

Les préinscriptions en ligne pour les concours directs d'entrée dans les écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro se déroulent du 2 au 22 juillet 2026, pour les cycles long (classes préparatoires) et court (Dts : Diplôme de technicien supérieur spécialisé, grade de licence).

L'information a été donnée par le directeur général de l'Inp-HB, Dr Moussa A. Kader Diaby, dans un communiqué en date du 19 juin 2026.

Les préinscriptions s'effectuent en ligne sur le site www.inphb.ci. Le dépôt des dossiers de candidature a lieu du 9 au 25 juillet 2026, de 8 h à 16 h, à l'Inp-HB, à Yamoussoukro.

Peuvent faire acte de candidature les élèves titulaires du baccalauréat, du BT ou d'un diplôme équivalent de la session 2026, âgés de 22 ans au plus au 31 décembre 2026 pour le cycle long, et de 24 ans au plus pour le cycle court.

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Le dossier de candidature est composé d'une photocopie des bulletins des classes de seconde, de première et de terminale (session 2026) ou des bulletins de première, de deuxième et de troisième année de Bt (Bt1, Bt2 et Bt3, session 2026) ; d'une photocopie du relevé de notes et de l'attestation de réussite au baccalauréat 2026 ou au Bt 2026 ; ainsi que d'une photocopie du certificat de nationalité.

Il comprend également une photocopie de la carte nationale d'identité, de l'attestation d'identité ou de toute autre pièce équivalente ; une photo d'identité prise lors du dépôt du dossier ; deux exemplaires de l'imprimé de préinscription en ligne ; ainsi qu'une quittance de paiement des frais de concours, d'un montant de 19 000 Fcfa (payable sur TresorPay), réparti comme suit : 1 000 Fcfa pour les frais de photo, 3 000 Fcfa pour les frais de dossier et 15 000 Fcfa au titre des droits d'inscription.

À noter que, lors du dépôt du dossier de candidature, chaque photocopie doit être accompagnée de son document original.

Par ailleurs, les concours se déroulent en deux phases : une phase d'admissibilité (étude des dossiers) et une phase d'admission (épreuves écrites) pour les candidats retenus à l'issue de la première phase.