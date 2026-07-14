Congo-Kinshasa: Les FARDC traquent les déserteurs et les bandits à Kalemie

Une forte présence militaire observée lundi 13 juillet dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika, a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. Des patrouilles et des opérations de contrôle menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont alimenté les inquiétudes de la population. Selon les autorités militaires, cette mobilisation s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sécurité visant à traquer les déserteurs, les infiltrés ainsi que les bandits urbains opérant dans la ville et ses environs.

Les FARDC expliquent que leur intervention lundi en pleine ville de Kalemie fait partie des opérations de routine destinées à renforcer la sécurité et à maintenir un climat de vigilance dans la province du Tanganyika. L'objectif est également de prévenir toute menace susceptible de troubler l'ordre public et de garantir la protection des populations.

Le porte-parole du service de communication et d'information des FARDC à Kalemie a indiqué que plusieurs personnes interpellées au cours de cette opération devront répondre de leurs actes devant la justice.

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« Certains infiltrés, certains déserteurs et certains bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale de Kalemie, en attendant les poursuites judiciaires. Le commandant du quartier général avancé ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder ni à la panique ni à une mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et de vigilance dans la province du Tanganyika », a-t-il déclaré.

Les autorités militaires se veulent rassurantes et soulignent qu'il ne s'agit pas d'une situation de crise, mais d'une action préventive destinée à consolider la sécurité dans la région.

Par ailleurs, elles invitent la population à poursuivre sa collaboration avec les services de sécurité en signalant tout mouvement ou comportement suspect susceptible de menacer la paix et la stabilité de la province.