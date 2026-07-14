Congo-Kinshasa: Banditisme à Kasindi-Lubirigha - La société civile exige le renforcement des patrouilles de sécurité

Les réseaux criminels imposent leur loi et dépouillent les ménages qui vivent à la frontière de Kasindi-Lubirigha, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Distante de 85 kilomètres de la ville de Beni, cette commune rurale subit une recrudescence d'incursions nocturnes et d'attaques à main armée contre les habitations.

La criminalité en milieu urbain est vigoureusement dénoncée par la société civile de Kasindi-Lubirigha, qui alerte sur l'appauvrissement systématique de la population locale à la suite d'extorsion et des vols à main armée. Elle et fustige l'attitude passive des forces de l'ordre, trop souvent réduites à un rôle de simples constateurs de dégâts.

Sur le terrain, le mode opératoire des agresseurs repose sur le pillage systématique des biens de valeur et des économies des citoyens. Ces assauts répétés détruisent le tissu économique précaire de cette cité frontalière.

Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kasindi-Lubirigha, interpelle directement les autorités sur leur mission régalienne :

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« Il s'observe une résurgence du banditisme dans plusieurs quartiers de Kasindi. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller toutes les personnalités qui possèdent la mission régalienne de protéger la population et leurs biens de s'activer et de ne pas seulement constater les dégâts pour venir mener les investigations [...]. Parce que, ce banditisme est à la base de l'appauvrissement de plusieurs familles dans notre entité»

Pour un renforcement des patrouilles et une vigilance communautaire

Face à cette vulnérabilité, la structure citoyenne refuse le statu quo et propose une double stratégie pour reprendre le contrôle de la sécurité publique :

L'activation immédiate et continue de patrouilles diurnes et nocturnes afin de traquer et de démanteler les bases arrière de ces réseaux criminels.

Un appel pressant à la co-responsabilité citoyenne via la mise en place d'un système de vigilance solidaire et d'alerte à base communautaire, pour qu'aucun mouvement suspect ne reste non signalé.

Interrogé par Radio Okapi sur ces dysfonctionnements de sécurité, le bourgmestre de la commune de Kasindi a tenu à rassurer la population en affirmant que des mesures de contingence opérationnelle sont d'ores et déjà en cours d'exécution pour neutraliser les malfaiteurs et sécuriser la cité.