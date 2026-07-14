Madagascar: Exposition - Toavinjanahary Marianno explore les mystères de l'amour

Du 17 juillet au 7 août, le peintre figuratif Toavinjanahary Marianno présentera à l'Is'Art Galerie une exposition où le surréalisme devient le langage privilégié pour sonder les contradictions et les mystères de l'amour.

Comment représenter un sentiment que la raison ne parvient pas à expliquer ? Comment traduire en images ce qui échappe à toute logique ? C'est autour de ces interrogations que s'est construite « Quand l'amour est surréaliste », la nouvelle exposition de Toavinjanahary Marianno, qui se tiendra du 17 juillet au 7 août à l'Is'Art Galerie, au Tiers-Lieu Mahatazana. À travers une série de peintures et de dessins figuratifs, l'artiste invite le public à pénétrer dans un univers où la réflexion philosophique rencontre la puissance de l'imaginaire.

Consacrée à l'amour éros, cette exposition développe une approche à la fois intellectuelle et émotionnelle de ce sentiment universel. Les oeuvres interrogent sa nature, son utilité, son rapport à la souffrance, ses manifestations atypiques, ainsi que les limites de la rationalité.

Aboutissement

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Loin d'apporter des réponses définitives, elles invitent le visiteur à s'interroger sur les multiples dimensions de l'amour et sur les paradoxes qui l'accompagnent.

Face à l'impossibilité d'expliquer ce phénomène par la seule logique, Toavinjanahary Marianno choisit de déplacer le regard vers l'inconscient. Le surréalisme devient alors le moyen d'exprimer ce qui ne peut être formulé par la pensée rationnelle. Les rêves, l'irrationnel et les états intérieurs occupent ainsi une place centrale dans cette démarche artistique, où l'intuition prend le pas sur l'explication. Cette réflexion, proche de la philosophie, trouve son aboutissement dans une création où le surréalisme apparaît comme une réponse aux limites de la raison.

Peintre et dessinateur figuratif, Andrianasolo Toavinjanahary Marianno poursuit une recherche artistique résolument tournée vers le surréalisme. Inspiré par les premiers représentants de ce mouvement, il en reprend les fondements tout en les adaptant aux réalités contemporaines. Son travail consiste à dépasser les limites de la conscience pour explorer l'imaginaire et cet espace situé entre la veille et l'inconscience, où émergent des formes, des images et des vérités enfouies.

Par la peinture et le dessin, il donne ainsi naissance à des oeuvres profondément intuitives, qui invitent le spectateur à dépasser les apparences et à explorer les territoires invisibles de l'esprit. Avec « Quand l'amour est surréaliste », Toavinjanahary Marianno poursuit cette quête artistique en proposant une immersion dans un univers où l'émotion, l'imaginaire et le rêve deviennent les clés pour appréhender l'un des sentiments les plus complexes de l'expérience humaine.