Madagascar: Motocross - 5E manche - Claudio Tida intouchable sur son terrain

14 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La cinquième manche du championnat de Madagascar de motocross, le Grand Prix de l'Est, s'est déroulée à Toamasina dimanche. Claudio Tida a décroché sa première victoire de la saison.

Deuxième manche officielle en dehors de la capitale. De plus en plus familier avec la nouvelle moto électrique Stark Varg, version 2026, le Tamatavien Claudio Tida, habitué de la deuxième place lors des quatre premières manches de la saison, a gravi une marche pour s'imposer lors du Grand Prix de l'Est, sur le circuit sableux et boueux de Datsara Village, à Toamasina. Il s'agissait de la cinquième manche du championnat de Madagascar de motocross et de la deuxième disputée en région, après celle d'Ilakaka.

Claudio Tida a remporté haut la main la victoire dans la catégorie Élite 1, en franchissant le premier la ligne d'arrivée lors des deux manches, réalisant à chaque fois huit tours de la boucle.

Marco Preve a terminé à la deuxième place lors des deux courses, avec un total de sept tours à chaque manche. Le champion de Madagascar en titre et vainqueur des quatre premières manches, Mathias Plantive, au guidon d'une Husqvarna, s'est cette fois contenté de la troisième place, ne pouvant faire mieux que compléter le podium avec sept tours de la boucle.

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Victoire à domicile

Darwin Ranja a dominé la catégorie Élite 2. Il a remporté les deux manches, devançant Jérémy Rakotoarimanana, Guillaume Tsiranana et Danny Marcel. Huo Tsirava a nettement dominé chez les juniors. Tsiory Ramangason et Raphaël Valton se sont partagé, à tour de rôle, les deuxième et troisième places.

La victoire est revenue à Herval Danny chez les vétérans 1 et à Rija Alberto Rakotomamoianina chez les vétérans 2, talonnés respectivement par le multiple vainqueur Patrick Nolimit et Rolland Ratsiraka.

Dans la catégorie féminine, Harena Szmurlo a terminé en tête devant Louna Ramanantsoa. Dans les catégories des jeunes, Ethan Rajaonah s'est imposé en 85 cc et Mathyas Ramanantsoa en 65 cc. En 55 cc, Djivan Ratefiarison a été sacré chez les garçons et Gracie Croft chez les filles.

La sixième manche se déroulera en dehors de la capitale.

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