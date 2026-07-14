Madagascar: Coopération sanitaire - Les États-Unis coupent le cordon de la dépendance

Le partenariat sanitaire entre les États-Unis et Madagascar prend un nouveau tournant. Les États-Unis incitent Madagascar à bâtir un système de santé plus autonome.

Les États-Unis poussent Madagascar à se passer progressivement du soutien étranger. Le chargé d'affaires américain, Steve Bremner, a rappelé la nouvelle doctrine de l'aide étrangère dans le cadre de la politique « America First», lors d'une cérémonie de remise d'équipements médicaux au gouvernement malgache, dans l'enceinte de Filatex, à Ankadimbahoaka, hier. « Il s'agit d'un outil d'engagement stratégique, et non d'une oeuvre de charité mondiale.

Chaque dollar versé par les contribuables américains doit produire des résultats mesurables, réduire la dépendance à long terme vis-à-vis des ressources des contribuables américains et favoriser une plus grande autonomie des pays bénéficiaires », a-t-il souligné dans son discours.

Finie, ainsi, l'époque où l'aide américaine était purement unilatérale. Désormais, Madagascar participe activement au financement de son propre système de santé.

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Le protocole d'accord bilatéral sur la santé mondiale (MoU), signé le 22 décembre 2025 par le ministère de la Santé publique et les États-Unis, met l'accent sur les co-investissements. Ce protocole scelle un engagement financier des deux parties, avec 134 millions de dollars apportés par les États-Unis, contre 41 millions de dollars versés par l'État malgache.

Aide temporaire

« Notre objectif n'est pas d'apporter un soutien permanent », a insisté Steve Bremner, rappelant que cette aide restera temporaire et ciblée afin d'accompagner le pays vers l'autonomie financière.

Cette nouvelle exigence américaine de co-investissement pousse indirectement Madagascar à revoir ses priorités budgétaires. Jusqu'ici, la part allouée à la santé stagne à seulement 6 % du budget de l'État, un chiffre qui n'a pratiquement pas évolué depuis 2024, selon les lois de finances successives.

Présent lors de l'événement, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, a chaleureusement remercié le gouvernement américain pour son soutien indéfectible. Il a, par ailleurs, réaffirmé la position de Madagascar : « L'État reste pleinement ouvert à toute coopération visant à soutenir le système de santé pour le bien-être de la population malgache. »