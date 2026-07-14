Madagascar: Mahajanga - La ville renforce son dispositif de sécurité

Branle-bas de combat à Mahajanga à l'approche de la haute saison touristique. La municipalité et l'OMC mettent de l'ordre afin que la ville conserve son rang et sa notoriété de première destination.

Face à la psychose liée aux enlèvements de personnes et au climat d'insécurité qui règne et menace la population, l'OMC (Organe mixte de conception) de Mahajanga, dirigé par le préfet de Mahajanga, a rappelé le respect des lois ainsi que des recommandations.

« La ville de Mahajanga est prête à accueillir les visiteurs et les touristes. Les grandes vacances seront placées sous le signe de la quiétude et de la tranquillité. Tout le monde devra profiter de cette période de repos, loin des inquiétudes et de l'insécurité. Nous nous efforçons de maintenir la sécurité. Nous invitons ceux qui détiennent des renseignements sur ces actes d'enlèvement d'enfants ou de personnes atteintes d'albinisme à communiquer des informations fiables. Leur identité sera tenue secrète », a déclaré le préfet de Mahajanga.

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Depuis hier, des équipes des directions régionales de la Sécurité publique et de la Population et de la Solidarité de Boeny mènent des séances de sensibilisation à la vigilance auprès de la population, dans les lieux publics très fréquentés, en ville comme en brousse, face à la vague d'enlèvements.

De son côté, la commune de Mahajanga a également remis de l'ordre à la Petite Plage, à Maroala et à Amborovy. La municipalité réaffirme son engagement à offrir une ville propre, paisible et attrayante aux visiteurs et aux vacanciers.

Propreté

De nouvelles organisations et dispositions ont été mises en place dans les lieux et sites publics les plus fréquentés, en particulier les stations balnéaires. L'assainissement de ces sites touristiques a été exigé.

Les responsables ont mis l'accent sur la propreté des lieux, l'organisation générale et les améliorations nécessaires afin d'offrir aux visiteurs et aux résidents un cadre propre, paisible et digne. En ville, les commerces ambulants, notamment la vente de marchandises diverses, ainsi que les tables et les chaises installées sur la voie publique, sont désormais interdits.

« Notre objectif est de faire de Mahajanga une ville propre, paisible et agréable à vivre. Les trottoirs sont réservés aux piétons et la chaussée aux véhicules. Des mesures seront appliquées à ceux qui ne respectent pas ces dispositions », a averti le PDS (président de la délégation spéciale) de Mahajanga.

De leur côté, les principaux responsables des transports terrestres, sous la coordination de l'Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga, ont lancé l'opération « Vacances sans accident ». L'action est menée conjointement par l'ATT de Mahajanga, la gendarmerie nationale, la Direction régionale des transports, la police nationale, le Centre d'immatriculation et le Centre de visite technique de Mahajanga.

La sensibilisation au respect du code de la route constitue l'un des objectifs de cette initiative. Parallèlement, la police municipale a entamé des opérations de ratissage, de jour comme de nuit. Une descente a été effectuée au marché de Mahabibo face à l'envahissement de la voie publique. Les commerces installés sur les trottoirs et dans la rue ont été repoussés vers les emplacements autorisés. L'affluence est déjà perceptible à Mahajanga depuis la fin de la semaine.