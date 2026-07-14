Madagascar: Coopération franco-malagasy - Arnaud Guillois adresse ses remerciements

Après quatre années de service à Madagascar, Arnaud Guillois, ambassadeur de France, a tenu à exprimer ses remerciements et sa reconnaissance au colonel Michaël

Randrianirina, président de la Refondation. Hier, après avoir reçu une distinction honorifique des mains de Alice N'Diaye, ministre des Affaires étrangères, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la fin de sa mission, le diplomate français s'est rendu au palais d'Ambohitsorohitra pour un entretien avec le chef de l'État.

Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête d'environ une heure, marqué par des échanges sur les relations bilatérales entre Madagascar et la France.

« Nous avons de très nombreux sujets d'échanges dans les domaines économique, culturel et de la francophonie. Nous sommes des voisins dans l'océan Indien, à travers les collectivités d'outre-mer, La Réunion et Mayotte. Nous partageons des défis communs et nous souhaitons que Madagascar réussisse et entre dans un cercle vertueux de croissance, de développement et de démocratie », a déclaré le diplomate français à l'issue de cette rencontre.

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Rappelant les liens historiques et étroits entre la France et Madagascar, l'ambassadeur a insisté sur la volonté de poursuivre l'accompagnement du pays dans cette période charnière. « Ce lien est très fort et nous continuons d'accompagner Madagascar, son gouvernement ainsi que sa population, dans ses efforts pour ouvrir une nouvelle page que le pays a souhaité écrire depuis l'automne dernier.

C'est pour cela aussi que nous avons su adapter nos programmes de coopération en faveur de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la santé », a-t-il expliqué. Selon lui, l'ensemble de ces projets « nécessite d'être prolongé » afin de poursuivre les efforts engagés dans ces secteurs prioritaires.