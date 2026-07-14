Madagascar: Prévention des accidents - Le Centre de visite technique renforce les contrôles routiers

Renforcer la sécurité routière et prévenir les accidents liés aux défaillances techniques des véhicules. Tel est l'objectif de la campagne d'information organisée par le Centre de visite technique (CVT), qui a présenté ses missions ainsi que les modalités des contrôles techniques inopinés effectués sur les routes.

Le général Jean Benoît Andriantody, directeur chargé de la coordination des activités routières (DGSR/DOR), a rappelé que le CVT veille à la conformité des véhicules avant leur mise en circulation. L'institution intervient notamment à travers les contrôles avant dédouanement, les réceptions techniques, les visites techniques périodiques et les contrôles inopinés réalisés sur les axes routiers. Elle mène également des actions de sensibilisation afin d'encourager les usagers à respecter les règles de sécurité routière.

Selon le lieutenant-colonel Rija Alberto Rakotomampianina, responsable des opérations et des contrôles techniques inopinés, ces interventions permettent d'identifier les véhicules présentant des défaillances techniques ou des irrégularités administratives susceptibles de mettre en danger les usagers de la route. Les contrôles portent notamment sur la validité de la visite technique, les documents obligatoires ainsi que sur l'état général des véhicules.

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Les autorités relèvent, parmi les infractions les plus fréquentes, l'absence ou l'expiration de la visite technique, les documents administratifs non conformes, l'utilisation de vitres fumées non autorisées, l'absence de plaques d'immatriculation ou encore la circulation de véhicules déjà déclarés inaptes. Les agents vérifient également l'état des pneus, du pare-brise, des dispositifs d'éclairage et de signalisation, ainsi que les émissions de fumée, autant d'éléments pouvant conduire à un refus lors de la visite technique.

Le lieutenant-colonel Eugène Rakotoarisoa, chef du service de lutte contre la corruption au sein du Centre de visite technique, a tenu à préciser qu'aucun paiement d'amende n'est effectué lors des contrôles sur la voie publique. Les contrevenants doivent s'acquitter des sanctions uniquement auprès des services compétents, une mesure destinée à prévenir les actes de corruption.