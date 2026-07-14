Madagascar: Tennis - Billie jean king cup - Les Akomba dominent la Namibie en ouverture

Madagascar a réussi son entrée dans le Groupe III Afrique de la Billie Jean King Cup, disputé actuellement au National Tennis Centre de Gaborone, au Botswana. Les Akomba se sont imposées 3-0 face à la Namibie ce lundi, confirmant leur statut de favorites dans cette première rencontre et lançant idéalement leur quête d'accession au Groupe II.

Harena Voaviandraina a montré la voie en dominant Rieke Honiball en deux sets expéditifs (6-2, 6-2). Dans le deuxième simple, la championne de Madagascar 2026, Tsantiony Iariniaina, n'a laissé aucune chance à Taimi Nashiku, balayée 6-0, 6-2.

Déjà assurées de la victoire, les Malgaches ont conclu la rencontre par un succès en double. Elisoa Andriantefihasina et Mirindra Razafinarivo ont pris le meilleur sur la paire Joanivia Bezuidenhout - Mari Van Schalkwyk au terme d'un match plus disputé (6-4, 2-6, 10-4 au super tie-break).

Cette victoire permet aux joueuses du capitaine Teddy Andrianjafitrimo de prendre un départ idéal dans une poule C relevée, où figure également le Nigeria, principal concurrent de Madagascar pour la qualification. Le Burundi complète le groupe.

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Promotion en ligne de mire

Finalistes malheureuses de l'édition 2025 après une défaite face au Maroc lors du match décisif pour la montée, les Akomba affichent clairement leur ambition de franchir enfin le dernier obstacle cette année. Ce premier succès confirme les bonnes dispositions de l'équipe, emmenée par un effectif jeune mais déjà compétitif.

Le format de la compétition prévoit deux simples et un double pour chaque rencontre. Les vainqueurs des trois poules se retrouveront ensuite dans une phase finale qui attribuera l'unique billet d'accession au Groupe II Afrique.

Après avoir rempli leur première mission avec autorité contre la Namibie, les Malgaches devront désormais confirmer face au Burundi avant le choc attendu contre le Nigeria, qui pourrait déterminer le leader de la poule. Pour les Akomba, ce départ victorieux constitue une première étape vers l'objectif fixé depuis 1 an : effacer la désillusion de 2025 et décrocher enfin la promotion tant convoitée.