Madagascar: Assainissement - Un commerçant écope de 15 jours d'interdiction de vente

14 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Un vendeur installé devant la Poste Malagasy à Analakely a été sanctionné par une interdiction d'exercer son activité pendant quinze jours, assortie d'une amende de 50 000 ariary. Cette mesure fait suite à l'application du Code municipal d'hygiène (CMH) dans ce lieu de vente.

En amont, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a mené une campagne de sensibilisation auprès des vendeurs afin de les encourager à nettoyer et à maintenir la propreté de leurs espaces de vente respectifs.

Malgré les rappels et les demandes adressés aux commerçants pour nettoyer les déchets et les saletés liés à leurs activités, certains ont refusé de respecter les consignes. « Ils ont également adopté un comportement jugé inapproprié », rapporte la CUA dans son communiqué.

Face à cette situation, la CUA a appliqué les mesures prévues par la réglementation en vigueur. La Commune appelle ainsi l'ensemble des vendeurs à respecter les règles d'hygiène et de discipline sur les lieux de vente. L'objectif est de préserver un environnement propre, ordonné et respectueux de tous.

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