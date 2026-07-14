Madagascar: Toamasina- Le problème d'électricité persiste

À Toamasina, la réalité a vite rattrapé les promesses. Malgré la fin des délestages promise pour hier dans cette ville portuaire, plusieurs quartiers continuent à subir des coupures de courant devenues insupportables pour les habitants. « Hier, dans notre quartier, le courant a été coupé de 18 h à 20 h, puis de 21 h à plus de 22 h. Ce matin, la coupure dure déjà depuis une heure », raconte un habitant de cette ville, hier. D'autres témoignent que le courant a été coupé au moins sept fois pendant la journée du lundi.

Filatex Energy, partenaire de la Jirama dans l'approvisionnement en électricité à Toamasina, admet que cet approvisionnement en électricité n'est pas encore totalement rétabli. « La centrale de Toamasina IV traverse actuellement une période difficile, car ce groupe n'est pas encore totalement opérationnel, et nos techniciens s'activent pour résoudre le problème », indique Tahina Ramaromandray, directeur des relations publiques du Groupe Filatex. Il y aurait eu un « petit incident » lors des travaux de dépannage. « Il y a un moteur qu'on espérait vraiment voir démarrer samedi soir, mais il ne marche toujours pas. Ce dossier fait partie de nos priorités absolues pour cette semaine », enchaîne-t-il.

Les autorités se sont rendues sur place, hier, pour constater l'avancement des travaux, notamment la remise en marche du groupe n°11, qui dispose d'une capacité de 18 MW. En parallèle, une autre équipe travaille sur le groupe n°10. « Nous mettons tout en oeuvre pour qu'il soit finalisé d'ici la fin du mois de juillet afin d'apporter 4 MW supplémentaires sur le réseau. Par ailleurs, le groupe n°8 est également en cours de réparation ; sa remise en service est prévue pour le 15 août prochain », explique Tahina Ramaromandray.

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En plus du groupe n°8 attendu pour la mi-août, Filatex Energy a fait l'acquisition d'un groupe électrogène entièrement neuf, arrivé vendredi dernier au port de Toamasina. Son installation est en cours et permettra d'augmenter significativement la capacité de production d'énergie dans la ville. « Grâce à tous ces efforts, notre objectif est de stabiliser la situation d'ici la fin du mois de juillet, période à laquelle ces moteurs additionnels viendront renforcer la production électrique », conclut Tahina Ramaromandray.