Madagascar: Pétanque - National de valréas - L'équipe de Lahatra échoue en finale

Aux portes du sacre. La triplette de l'expatrié Lahatra Randriamanantany, en compagnie de Theo Vaurs et Frédéric Bauer, s'est inclinée 6 à 13 dimanche en finale du National de Valréas devant la triplette de Laur Patrick, Jimmy Capeleaud et Sébastien Rousseau. En roue libre, la bande à Lahatra avait battu 13 à 5 en demi-finale Patchouly Sorrel, Jacques Lombard et Laurent Beaudier, après avoir écarté en quart l'équipe composée d'Adrien Delahaye, Stéphane Robine et Mathieu Dhainaut (13 à 9). C'était le cinquième National estival de la saison sur les dix-sept comptant pour les Tours de la Passion Pétanque Française.

Après négociation et régularisation des dossiers auprès de la Fédération française et des organisateurs, l'équipe de l'Union des boulistes Manjaka Tokana (UBMT) a finalement pu disputer le tournoi de ce week-end. Le trio Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana Kely », Donald Andrianantenaina et Onja Randrianarimanana a plié bagage en quart de finale, battu par Patchouly Sorrel, Jacques Lombard et Laurent Beaudier (12 à 13).

Cette triplette avait été éliminée en 32e de finale du National La Marseillaise il y a deux semaines. Yves Sédrick Rakotoarisoa, aux côtés d'Enryck Serge Begnis et de Richard Feltin, avait échoué en quart. Ils avaient perdu contre l'équipe vainqueure (5 à 13). Les élites mondiales, Dylan Rocher, Diego Rizzi et Herbert Choppick, avaient échoué, eux aussi, en quarts.