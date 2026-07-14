Madagascar: Spectacle - BeTige rassemble un public aux horizons multiples

Jeunes et adultes se sont retrouvés hier au CGM autour de BeTige, un spectacle d'humour qui bouscule les clichés malgaches avec franchise et autodérision.

Rires, réflexions et diversité étaient au rendez-vous lors de BeTige, un spectacle qui a attiré un public de tous horizons. Jeunes, adultes et passionnés d'humour ont partagé la même salle pour découvrir une succession de one-man-shows où les humoristes ont abordé, sans détour, les préjugés, les clichés et les stéréotypes qui traversent la société malgache.

Plusieurs humoristes se sont relayés sur scène, chacun disposant d'environ sept minutes de prestation. Mamy Ralijaona, Tsiresy, Raytra, Lanja et Finengo ont exploré des thèmes variés tels que l'amour, la société ou encore la politique, en privilégiant un humour direct. Le spectacle évoque des sujets rarement abordés dans la vie quotidienne, ce qui explique que certaines blagues puissent ne pas convenir à tous les publics. Les organisateurs se sont toutefois déclarés satisfaits de l'accueil réservé par les spectateurs.

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Selon Raytra : « Le concept BeTige repose sur un jeu de mots. Inspiré du terme « bêtise », il fait également référence à la « grosse tige », en lien avec certains clichés malgaches. Parmi eux figure notamment l'idée selon laquelle une personne portant des dreadlocks serait systématiquement rasta ou consommatrice de drogue, alors que ces apparences peuvent aussi être associées, avec humour, à l'inspiration des artistes et des comédiens. »

Au-delà du rire, le spectacle délivre un message d'ouverture. Il rappelle que chaque Malgache possède sa propre identité, façonnée par sa culture, son éducation et sa région d'origine. Malgré ces différences, tous appartiennent à une même société et méritent d'être compris sans être enfermés dans des stéréotypes.