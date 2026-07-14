Madagascar: Dix-sept peintres célèbrent la création au féminin

La peinture malgache écrit une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois, une exposition collective est entièrement consacrée aux femmes artistes dans le cadre d'Iray Volan'ny Hosodoko Malagasy, organisé en collaboration avec l'Ofnac. Visible jusqu'au 31 juillet à l'espace City Art de La City Ivandry, cette manifestation réunit dix-sept peintres qui présentent au total soixante-dix-sept oeuvres, affirmant ainsi la place des femmes dans un univers artistique où elles restent encore minoritaires.

Cette initiative s'inscrit également dans la célébration du bicentenaire de l'arrivée de la première peinture réalisée à Madagascar. Il y a 200 ans, le roi Radama Ier avait commandé le portrait de son père, Andrianampoinimerina, un événement considéré comme un jalon majeur de l'histoire de la peinture malgache. Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont choisi de mettre particulièrement à l'honneur les femmes artistes. Réunies sous le collectif Andriambavilanitra, elles exposent à l'espace City Art, tandis que les artistes masculins présentent leurs oeuvres à l'Ivokolo Ofnac Analakely.

L'exposition rassemble des artistes aux parcours variés, parmi lesquelles Yasmine Fidimalala, Mihanta Armelle, Jenny Lanto, Patty, Onja Fanambinana, Faral, doyenne du groupe, Leila, Avotra Zoé, Sambatra, Nivo, Andriamiarintsoa Malalaniaina Natacha et Miharintsoa Ratafika, âgée de seulement 13 ans et benjamine de cette édition. Si plusieurs participantes exposent pour la première fois, certaines pratiquent pourtant la peinture depuis de nombreuses années.

À l'origine de ce projet, Yasmine Fidimalala, engagée dans une démarche féministe, a lancé le défi de rassembler le plus grand nombre possible de femmes peintres afin de leur offrir un espace d'expression et de visibilité. « Forte de mon expérience professionnelle, j'accompagne les exposantes qui souhaitent poursuivre leur parcours artistique et se professionnaliser », explique-t-elle.

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Au-delà de la diversité des styles présentés, les artistes partagent une même vision de la création. Pour beaucoup d'entre elles, la peinture constitue une véritable thérapie personnelle. Après avoir traversé des épreuves difficiles, elles ont trouvé dans l'expression artistique un moyen de retrouver sérénité, équilibre et confiance. À travers cette exposition, elles souhaitent non seulement faire découvrir leurs oeuvres, mais aussi poser les bases de futurs projets communs et rappeler que les femmes artistes ont toute leur place dans l'histoire et l'avenir de la peinture malgache.