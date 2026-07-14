Madagascar: Arbres à risque - Toamasina abat ses palmiers royaux

14 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les « palmiers royaux » de l'Avenue de l'Indépendance, située dans la Commune urbaine de Toamasina, font l'objet d'une opération de coupe. Ces travaux concernent les arbres et les branches jugés fragilisés et susceptibles de tomber, représentant ainsi une menace potentielle pour les usagers de la voie publique et les infrastructures situées à proximité.

Pourtant, cette espèce d'arbre est réputée pour sa capacité à résister aux vents violents. Toutefois, après le passage d'un cyclone, certains sujets peuvent être affaiblis et devenir dangereux. « Bien que connus pour leur résistance aux vents violents, certains « palmiers royau » endommagés après le passage d'un cyclone présentent désormais des risques pour les passants et les infrastructures environnantes. Des travaux de coupe sont en cours afin de sécuriser l'Avenue de l'Indépendance », indique la Commune urbaine de Toamasina dans un communiqué publié hier.

Les opérations ont déjà commencé. Cette intervention vise ainsi à prévenir les accidents et à renforcer la sécurité des passants sur l'une des artères les plus fréquentées de la ville. « Les autorités devraient envisager d'enlever tous ces palmiers et d'en planter de nouveaux afin de redonner une meilleure image à la ville de Toamasina », suggère Annicet Jonasy, habitant du quartier.

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