Madagascar: Toliara - Des vandales endommagent les balises en béton

Le fer à l'intérieur des balises en béton le long de la nouvelle digue d'Ankiembe est dépouillé. Sur une centaine de mètres environ, partant du débarcadère d'Ankiembe en direction de l'aéroport, les balises en béton sont abîmées. Quatre ou cinq balises sont abîmées sur une longueur d'environ douze mètres, puis trois ou quatre n'ont pas été touchées par les vandales, puis les balises suivantes sont dépouillées, et ainsi de suite. Sur quelques balises, le fer n'a pas été enlevé, mais les balises semblent avoir été volontairement détruites.

Les voleurs semblent avoir choisi un endroit où il n'y a pas trop d'affluence de pêcheurs, ni de piroguiers, ni d'habitations. Ce sont des joggeurs du matin, dont beaucoup optent pour cette nouvelle digue pour courir, qui ont alerté sur la destruction volontaire des infrastructures sur les réseaux sociaux. Le boulevard fait cinq kilomètres de long et relie le port de Toliara à la RN7 au niveau de l'aéroport de Toliara, tout en protégeant les quartiers côtiers d'Ankiembe et de Motombe. Il a été inauguré en mai de l'année dernière.

La construction de la voie rapide a été financée par la Banque européenne d'investissement. La voie sert également de route de contournement pour désengorger la circulation dans la ville, notamment pour les véhicules lourds.