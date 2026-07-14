Togo: Moins de coupures, mais plus longues

La qualité de la distribution d'électricité à Lomé s'améliore, selon les indicateurs de performance présentés par le ministre délégué chargé de l'Énergie. Les abonnés subissent moins de coupures qu'il y a deux ans, mais chaque intervention prend plus de temps qu'avant.

Le nombre moyen de coupures par client et par an a baissé de 17,86 %, passant de 28 en 2022 à 23 en 2024. La durée totale des coupures sur l'année a elle aussi diminué, de 57 à 52 heures par client, soit une baisse de 8,77 %.

Selon le ministère, ces chiffres tiennent compte des pannes techniques, des opérations de maintenance programmées, des black-outs et des délestages de plus de cinq minutes. « Ces résultats s'inscrivent dans une tendance continue depuis 2020, année où Lomé enregistrait 33 interruptions pour une durée cumulée de 69 heures par client », précise le ministère.

Un bémol subsiste toutefois : quand une coupure survient, elle dure plus longtemps qu'avant. La durée moyenne d'une interruption est passée de 2,04 heures en 2022 à 2,27 heures en 2024, soit une hausse de 11,27 %. Les autorités attribuent ce phénomène à la vétusté de certaines lignes électriques et au manque d'équipements pour les équipes de dépannage.