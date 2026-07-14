Togo: L'ADDI trace sa propre ligne face au CPC

14 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

L'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI, opposition) refuse de suivre les partis d'opposition qui réclament la fin du Cadre permanent de concertation (CPC). Pour la formation dirigée par Aimé Gogué, le problème n'est pas le CPC lui-même, mais son fonctionnement.

L'ADDI a bien suspendu sa participation aux travaux, mais son président défend toujours l'instance. « Ce n'est pas que le CPC ne soit pas le cadre indiqué, mais c'est la représentation qui pose problème. Nous pensons que le gouvernement a favorisé des personnes qui sont alignées sur sa position », a-t-il déclaré.

Premier grief : le maintien de Mohamed Tchassona Traoré à la présidence du CPC, en contradiction, selon Gogué, avec les textes qui limitent un mandat à une seule session. Il pointe aussi la présence de partis « de nom », sans réelle implantation.

Second grief, et non des moindres : l'efficacité de l'instance. Gogué déplore que ses recommandations restent lettre morte, citant les demandes répétées de recomposition de la Céni (Commission électorale) avant les dernières élections locales, restées sans réponse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré ces critiques, l'ADDI ne tourne pas le dos au dialogue. « Nous sommes convaincus qu'il faut un dialogue permanent au sein de la classe politique, et que ce doit être un dialogue interne », affirme Aimé Gogué.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.