Bénin: Les députés engagent une réforme de la CENA et suspendent provisoirement son existence

L'Assemblée nationale du Bénin a adopté une loi prévoyant la suppression provisoire de la Commission électorale nationale autonome (CENA), ouvrant ainsi la voie à une réforme de l'institution chargée de l'organisation des élections dans le pays.

Selon Africanews, cette décision intervient à l'expiration du mandat de l'équipe dirigeante actuelle de la CENA, arrivé à son terme ce 14 juillet 2026. Le texte adopté par les députés abroge certaines dispositions du Code électoral afin de permettre une refonte du cadre institutionnel régissant la gestion des scrutins.

D'après la même source, les contours de la future Commission électorale n'ont pas encore été définis. Les autorités béninoises entendent toutefois repenser son statut, son organisation et son mode de fonctionnement dans le cadre d'une réforme plus globale du système électoral.

Toujours selon Africanews, cette initiative répond à des préoccupations exprimées ces dernières années concernant l'efficacité de la CENA, la coordination entre les différentes institutions impliquées dans le processus électoral ainsi que le fonctionnement général de l'organe.

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À travers cette réforme, les autorités affichent leur volonté de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance électorale, présenté comme plus adapté aux évolutions institutionnelles et aux exigences actuelles.

La période transitoire est également encadrée par la nouvelle loi. Toutefois, les agents de la Commission électorale nationale autonome seront temporairement mis à la disposition de l'administration publique, dans l'attente de la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle.