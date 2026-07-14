Tunisie: L'équipe tunisienne Night Fury remporte la première place de la compétition internationale de robotique de combat TRBL

L'équipe tunisienne Night Fury a décroché, le dimanche 12 juillet 2026, la première place de la compétition internationale de robotique de combat TRBL Robots 2026, organisée à Istanbul (Turquie). Composée de huit jeunes ingénieurs tunisiens, l'équipe a dominé une compétition de très haut niveau face à des équipes venues de plusieurs pays.

Des phases d'ingénierie intensives jusqu'aux derniers affrontements dans l'arène, le robot conçu et piloté par Night Fury a surmonté toutes les épreuves pour s'adjuger la première place. Ce sacre est le fruit d'innombrables heures de travail, de nuits blanches, de rigueur technique et d'une passion sans faille pour la robotique.

Au-delà du trophée, cet exploit illustre le potentiel exceptionnel de la jeunesse tunisienne dans les domaines de l'ingénierie, de la mécatronique et des technologies de pointe, et confirme la capacité des talents tunisiens à rivaliser avec les meilleures équipes internationales.

« Cette victoire appartient à toute une génération de jeunes Tunisiens qui croient en la science et en l'innovation. Nous sommes fiers de ramener ce trophée en Tunisie », déclare le porte-parole de l'équipe Abessater Ben Hassen.

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L'équipe Night Fury tient à exprimer sa profonde gratitude à ses encadrants, à ses supporters ainsi qu'à l'ensemble des personnalités et partenaires qui ont soutenu cette aventure.

À propos de Night Fury

Night Fury est une équipe tunisienne de robotique de compétition réunissant huit jeunes ingénieurs passionnés, spécialisés dans la conception, la fabrication et le pilotage de robots de combat, avec l'ambition de faire rayonner l'ingénierie tunisienne sur la scène internationale.