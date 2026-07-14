Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le ministre de l'Éducation appelle à tirer les leçons des examens nationaux

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a appelé, mardi, à considérer les résultats des examens nationaux comme un indicateur objectif d'évaluation des performances du système éducatif, afin d'identifier les points forts, de relever les insuffisances et de proposer des solutions susceptibles d'améliorer la qualité de l'enseignement en Tunisie.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence périodique des commissaires régionaux à l'éducation, organisée sur deux jours pour dresser le bilan de l'année scolaire écoulée et définir les priorités de la prochaine rentrée, le ministre a salué les efforts déployés par les structures centrales et régionales pour assurer le bon déroulement des examens nationaux.

Lors de cette rencontre, tenue au Centre national de formation et de développement des compétences à Carthage, en présence des cadres centraux et régionaux du ministère, Noureddine Nouri a souligné que cette conférence marque le passage de la phase d'évaluation de l'année scolaire 2025-2026 à celle de la préparation de la rentrée 2026-2027. Il a rappelé que le système éducatif repose sur un processus continu de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation.

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Le ministre a insisté sur la nécessité d'engager, dès la fin de l'année scolaire, les préparatifs de la prochaine rentrée. Il a affirmé que le ministère adopte une approche participative en restant ouvert aux propositions des commissariats régionaux et des établissements scolaires, dans le but de corriger les insuffisances, d'améliorer les performances et de garantir une rentrée dans les meilleures conditions.

Il a, à cet égard, invité les responsables régionaux et les chefs d'établissements à formuler des recommandations concrètes, estimant qu'ils sont les mieux placés pour identifier les besoins des écoles et les difficultés propres à chaque région. Le ministère, a-t-il assuré, examinera toutes les propositions réalistes et applicables.

Noureddine Nouri a également annoncé que les prochaines actions porteront sur l'amélioration des infrastructures scolaires, le renforcement des ressources humaines, le développement des services scolaires et du transport scolaire, ainsi que sur le traitement des aspects organisationnels et pédagogiques afin d'achever l'ensemble des préparatifs avant le début de l'année scolaire.

Le ministre a enfin recommandé aux commissaires régionaux de renforcer le suivi de terrain, d'intensifier la coordination avec l'administration centrale et d'appliquer les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion administrative et financière. Il a également appelé à accorder une attention particulière à la réhabilitation des infrastructures et aux équipements scolaires, considérés comme des leviers essentiels pour améliorer les conditions d'apprentissage.

La conférence comprend plusieurs présentations et ateliers consacrés à l'analyse des résultats des examens nationaux, aux préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, au suivi des dossiers financiers, des services scolaires, des infrastructures et des équipements, ainsi qu'au plan de formation. Les travaux s'achèveront par l'adoption de recommandations qui définiront les priorités du ministère pour la période à venir.