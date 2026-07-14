Tunisie: Feux de forêts et incendies - 200 hectares ravagés depuis le début de l'été

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie a enregistré 50 incendies de forêt depuis le début de la saison estivale, entre le 1er mai et le 14 juillet 2026, a annoncé, mardi, le directeur de la conservation des forêts à la Direction générale des forêts, Sahbi Boudhiaf.

Intervenant sur la radio nationale, il a précisé que ces incendies ont détruit près de 200 hectares de couvert forestier. Le sinistre le plus important a été enregistré au Jebel Echahma, dans le gouvernorat de Zaghouan.

Le responsable a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler immédiatement tout départ de feu en contactant les numéros 198, 80 101 250 ou 71 297 842. Il a également insisté sur l'importance de communiquer avec précision le lieu de l'incendie afin de permettre une intervention plus rapide et plus efficace des équipes de secours.

Sahbi Boudhiaf a enfin rappelé que les personnes reconnues coupables d'avoir provoqué volontairement un incendie de forêt s'exposent à des peines de prison pouvant aller de cinq ans à des sanctions plus lourdes, conformément à la législation en vigueur.

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