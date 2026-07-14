Tunisie: Festival international de Sfax 2026 - Cheb Mami, Wael Jassar et Saber Rebai à l'affiche de la 46e édition

Le Festival international de Sfax tiendra sa 46e édition du 21 juillet au 17 août 2026 au théâtre de plein air de Sfax. La programmation comprend 19 spectacles, dont quatre représentations d'artistes arabes, offrant un programme varié mêlant musique, cinéma, opéra et créations scéniques.
Le festival s'ouvrira, le 21 juillet, avec un concert de la chanteuse tunisienne Nabiha Karaouli, qui se produira également le 13 août au Théâtre antique de Carthage à l'occasion de la Fête nationale de la femme tunisienne.
La clôture, prévue le 17 août, sera assurée par Saber Rebai, qui inaugurera auparavant, le 16 juillet, la 60e édition du Festival international de Carthage et clôturera, le 19 août, la 43e édition du Festival international de Bizerte.
Programme de la 46e édition
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21 juillet : Nabiha Karaouli
24 juillet : Cheb Mami
25 juillet : Projection du film Laqcha Min Essama, réalisé par Sami Massoud
27 juillet : Wael Jassar
29 juillet : Lotfi Bouchnak
30 juillet : Kazo
31 juillet : Carmen, opéra
2 août : Spectacle Kollouna Noughanni (« Nous chantons tous »)
3 août : Chami
4 août : Al Mahfel Al Jerbi
6 août : Soirée musicale du groupe de Morched Boulila
7 août : Concert réunissant Sanfara, Si El Mehf et Blingos
8 août : Concert de Boudchar
10 août : Mortadha Ftiti
12 août : Spectacle El Ziara
13 août : Amina Fakhet
15 août : Spectacle Bessi de Jaâfar Guesmi
16 août : Nordo
17 août : Clôture avec Saber Rebai
Cette nouvelle édition confirme la volonté du Festival international de Sfax de proposer une programmation éclectique, réunissant des artistes tunisiens et arabes de renom, ainsi que des spectacles destinés à un large public.