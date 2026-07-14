Tunisie: Starting Club de Bizerte - Un appel pressant aux autorités

Créé en l'an 2000, le Starting Club de Bizerte vient de fêter ses 26 années d'existence. Vingt-six années jalonnées de sacrifices, de dévouement et de performances sportives remarquables, malgré des conditions matérielles et administratives des plus précaires.

Ce club, qui a vu le jour grâce à la vision du président-fondateur Tijani Kandara et au travail acharné du directeur technique Haythem Bellakhal, tous deux aujourd'hui disparus, a su s'imposer comme une pépinière d'athlètes talentueux. Aux côtés de figures emblématiques comme l'entraîneur Mustapha Belgacem, une nouvelle génération de techniciens motivés poursuit l'oeuvre, donnant au club ses lettres de noblesse.

Un palmarès qui force le respect

Lors des finales nationales seniors et U16, organisées au stade de Radès les 11 et 12 juillet 2026, le Starting Club de Bizerte a réalisé une véritable moisson : 16 médailles dont 8 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Ces résultats confirment la valeur des athlètes formés par le club et leur capacité à représenter dignement la ville de Bizerte sur les podiums nationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais derrière ces victoires se cache une réalité alarmante : un budget réduit à la portion congrue, des équipements désuets et insuffisants, l'absence totale d'aires d'entraînement adaptées, le manque de locaux et des embûches administratives incessantes.

Le club ne survit que grâce au dévouement de ses athlètes, de ses techniciens et de son comité directeur.

Un appel solennel et direct aux autorités

Il est temps de le dire haut et fort : le Starting Club de Bizerte mérite mieux. Nous appelons expressément :le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Tunisienne d'Athlétisme et la municipalité de Bizerte à prendre leurs responsabilités et à accorder une attention réelle et immédiate à ce club. Ignorer ses besoins, c'est compromettre l'avenir de générations entières de jeunes sportifs. Répondre à son appel, c'est investir dans la jeunesse, dans l'excellence et dans l'image de Bizerte et partant du pays.

Le Starting Club de Bizerte n'est pas seulement un acteur sportif : il est un symbole de persévérance, un vecteur de rayonnement pour la ville et un vivier de champions.

Il est temps que les autorités sortent de leur silence et agissent.