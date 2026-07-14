Tunisie: Une nouvelle filière d'orientation s'offre aux bacheliers - La FST lance la première licence de Biophysique

L'université publique tunisienne s'aligne sur les standards internationaux pour doper l'employabilité de ses diplômés scientifiques. Le département des sciences de la vie de l'Université Tunis El Manar révolutionne ses choix de formation pour l'année 2026-2027. Le nouveau diplôme en « Biosciences » intègre des parcours d'élite en bio-informatique et en modélisation des systèmes biologiques pour connecter les étudiants aux métiers de la santé et de la technologie.

De fait, le département des sciences de la vie de la Faculté des Sciences de Tunis (FST), de Tunis El Manar (UTM), a officiellement annoncé le lancement de ce tout nouveau catalogue de formations académiques. Il s'agit de la création d'une licence de nouvelle génération intitulée « Sciences de la vie avancées » ou Biosciences. Ce cursus sélectif a été configuré par les comités pédagogiques pour être au diapason des technologiques mondiales et fournir aux étudiants des compétences pointues exigées par les multinationales de la santé, de la pharmacie et des technologies de l'information.

L'architecture de cette licence de pointe repose sur l'introduction de deux parcours de spécialisation hautement technologiques. Le premier d'est un parcours d'ordre biophysique. Il s'agit d'une innovation académique constituant la toute première formation universitaire de ce type créée en Tunisie.

On y fusionne la biologie cellulaire, les lois de la physique quantique et thermique, ainsi que l'ingénierie technologique. Cette nouvelle filière ouvrira aux diplômés des débouchés exclusifs dans les secteurs de la maintenance biomédicale, de l'exploitation des systèmes d'imagerie médicale lourde (IRM, scanners), des nanotechnologies, du génie biomédical et des laboratoires de recherche appliquée.

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Le deuxième parcours concerne la bio-informatique et les systèmes biologiques. Il s'agit d'un couloir d'ingénierie algorithmique qui vise à former des spécialistes de la gestion des données massives du vivant, c'est-à-dire de Big Data biologique. Les étudiants y apprendront la modélisation mathématique des systèmes cellulaires complexes, le séquençage génomique et l'analyse informatique des molécules pour accélérer la découverte de nouveaux traitements.

Sur les pas du marché de l'emploi

Il est à noter que cette restructuration s'inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques du ministère de l'Enseignement supérieur, qui exige une réduction des filières saturées au profit de niches d'excellence à forte valeur ajoutée. Ceci dit, outre ce nouveau diplôme de Biosciences, le département de la FST a restructuré et validé sa grille d'enseignement pour la session 2026-2027.

Le catalogue d'études comprendra désormais la licence en sciences de la vie option biologie moléculaire et cellulaire, la licence en gestion et sciences environnementales, la licence traditionnelle en sciences de la vie et de la Terre (SVT), ainsi que le parcours bidisciplinaire en chimie - sciences de la vie.

La direction de la Faculté a réaffirmé que cette dynamique de modernisation vise à installer un écosystème d'enseignement supérieur d'élite fondé sur l'innovation et l'excellence académique. En convertissant des parcours théoriques rigides en spécialisations interconnectées et fluides, l'institution se donne les moyens de doter l'économie tunisienne et internationale de cadres scientifiques de haut niveau, directement opérationnels pour manager les projets de transition écologique, d'innovation médicale et de développement technologique de la Nation.