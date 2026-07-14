Tunisie: Gafsa et Kasserine au coeur d'un projet innovant pour moderniser la filière du pistachier

Un projet de recherche visant à soutenir et à développer la filière du pistachier en Tunisie, en particulier dans les gouvernorats de Gafsa et Kasserine, qui représentent près de 88 % de la production nationale, est actuellement mis en oeuvre, a annoncé mardi Azza Chelli, chercheuse à l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) et coordinatrice du projet PERDUR.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, elle a indiqué que ce projet, financé par l'Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricole (IRESA) et réalisé en coordination avec l'INRAT, vise à renforcer la durabilité et la compétitivité de cette filière stratégique.

Le projet met l'accent sur la préservation et la valorisation des ressources génétiques locales, reconnues pour leur capacité d'adaptation aux effets du changement climatique. Il prévoit également le développement et l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement afin de promouvoir une production plus durable.

Par ailleurs, les travaux portent sur l'identification des principales maladies affectant les vergers de pistachiers et sur la mise au point de solutions adaptées pour les prévenir et les combattre.

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Le projet prévoit également une évaluation globale des systèmes de production dans les gouvernorats de Gafsa et de Kasserine, sous leurs dimensions environnementale, sociale et économique. L'objectif est d'identifier les modèles agricoles les plus durables et les plus résilients face aux défis futurs, notamment ceux liés aux changements climatiques et à la préservation des ressources naturelles.