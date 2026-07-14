Tunisie: La DG des impôts rappelle que l'échéance des déclarations mensuelles et trimestrielles prend fin demain 15 juillet

L'administration fiscale tunisienne rappelle à l'ordre les contribuables avant l'application des pénalités de retard réglementaires. Dans un communiqué officiel de publié sur sa plateforme « L'Agenda Fiscal », la Direction Générale des Impôts (DGI), structure centrale rattachée au ministère des Finances, a annoncé que la date limite absolue et le dernier délai légal pour la validation et le dépôt d'un contingent de déclarations fiscales obligatoires est fixé pour demain, mercredi 15 juillet 2026.

Le périmètre de cette échéance financière concerne deux grandes catégories de contribuables, à savoir le régime mensuel qui concerne la déclaration fiscale mensuelle obligatoire au titre des activités du mois écoulé pour l'ensemble des personnes physiques (patentes individuelles, professionnels libéraux, commerçants) ; et le régime trimestriel relatif à la déclaration d'impôt trimestrielle spécifique aux petits exploitants et contribuables soumis au régime forfaitaire historique, ainsi que les assujettis rattachés par vagues d'ajustement au régime réel.

La direction générale exhorte les opérateurs économiques, les comptables et les contribuables à toujours anticiper l'accomplissement de leurs obligations citoyennes dans les jours précédant les dates butoirs. Ce comportement prévoyant est indispensable pour désengorger physiquement les guichets d'accueil des différentes Recettes des Finances de la République et, par ricochet, prévenir les risques de saturation technique ou de défaillance informatique du serveur central d'authentification de la plateforme nationale de télé-déclaration et de paiement des impôts en ligne.

Afin de fluidifier le traitement des dossiers et d'accompagner les déclarants dans leurs calculs d'assiette, la DGI rappelle qu'elle maintient à la disposition des usagers son Centre d'orientation fiscale à distance, accessible sur l'ensemble du territoire national via le numéro d'appel unique et standardisé 81.100.400.

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Les contribuables peuvent également solliciter une assistance technique personnalisée en consultant les guides méthodologiques publiés sur les pages et plateformes numériques officielles de l'administration sur les réseaux sociaux, garantissant ainsi une mise en conformité rapide et sécurisée avant le verrouillage automatique des systèmes.