Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi à Tunis, le président de l'Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), Amine Aloulou, a dévoilé les grandes lignes du Tunisia Global Forum prévu le 21 juillet prochain. Il a d'emblée qualifié ce rendez-vous de crucial, rappelant que pour sa troisième édition, l'événement rassemblera plus de 2 300 participants. Ce forum réunira des compétences tunisiennes de Tunisie et de l'étranger, des startups, des institutions étatiques ainsi que des acteurs de la coopération internationale, tous mobilisés autour d'un enjeu central : l'intelligence artificielle.

Aloulou a insisté sur le fait que nous traversons une époque charnière où l'IA redéfinit des pans entiers de la société, de l'emploi à l'éducation, en passant par les chaînes de valeur et les équilibres géopolitiques mondiaux. Face à ces bouleversements, il estime que la Tunisie doit regarder vers l'avenir avec optimisme, car le pays dispose de tous les atouts nécessaires, qu'il s'agisse des compétences, des jeunes pousses ou de la recherche scientifique.

Pour réussir ce tournant technologique, le président de l'ATUGE a lancé un appel fort : « À l'ère de l'IA, nous avons besoin d'une intelligence et d'une ambition collectives. Nous devons être capables de connecter nos compétences avec les différentes forces vives de la nation, et sortir des visions étroites où chacun travaille de son côté. » Selon lui, les horizons ouverts par l'intelligence artificielle dépassent largement les clivages habituels et touchent directement le développement économique du pays.

C'est précisément tout l'enjeu de ce forum, dont l'objectif est de décloisonner les initiatives en favorisant le partage d'idées et de visions. Soulignant une réelle urgence d'action, il a annoncé qu'un Livre Blanc, actuellement élaboré par des experts tunisiens locaux et expatriés, sera officiellement présenté le 21 juillet pour formuler des propositions concrètes sur les thématiques les plus pressantes.

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Enfin, dressant un bilan positif des actions passées, Amine Aloulou s'est félicité de la solidité du réseau des associations de compétences tunisiennes à l'étranger, qui s'étend déjà aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Allemagne, et se déploie désormais vers de nouvelles régions comme l'Arabie Saoudite, l'Espagne et les Émirats Arabes Unis. Cette synergie internationale reste, selon lui, le meilleur moyen de connecter la diaspora avec le tissu économique et politique national.