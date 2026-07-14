Tunisie: Chine - Pékin et le CADFund veulent accélérer les investissements au pays

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie poursuit ses efforts pour attirer davantage d'investissements chinois. Dans le cadre de sa stratégie de diplomatie économique, l'ambassade de Tunisie à Pékin a tenu, mardi, une réunion avec une délégation du Fonds de développement Chine-Afrique (CADFund) afin d'examiner les moyens de renforcer les investissements des entreprises chinoises en Tunisie et de soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes.

La rencontre s'est déroulée entre Abdelkhalek Dhakkar, diplomate chargé de la coopération économique et de l'investissement à l'ambassade de Tunisie en Chine, et une délégation du CADFund conduite par Li Shibao, directeur du bureau régional du Fonds pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est.

Les discussions ont notamment permis de faire le point sur la participation du Fonds au Tunisia Investment Forum 2026, organisé à Tunis les 25 et 26 juin, ainsi que sur les rencontres tenues à cette occasion avec des responsables tunisiens et des représentants du secteur privé.

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Les deux parties ont également examiné les mécanismes susceptibles de renforcer la coopération entre la Tunisie et le CADFund, dans le but d'encourager les entreprises chinoises à investir davantage sur le marché tunisien. Les échanges ont porté en particulier sur les possibilités de soutien financier et technique aux projets portés par les PME tunisiennes, notamment dans les secteurs considérés comme prioritaires pour le développement économique du pays.

Cette réunion s'inscrit dans les efforts déployés par la diplomatie tunisienne pour diversifier les sources d'investissement étranger, consolider le partenariat économique avec la Chine et mobiliser de nouveaux financements en faveur de projets créateurs de valeur et d'emplois.

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