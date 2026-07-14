Tunisie: Bientôt, le déploiement de 450 000 compteurs intelligents d'électricité et de gaz

Le ministre de l'Équipement Salah Zouari, a affirmé que l'objectif fixé dans le cadre de la transition énergétique tunisienne, à savoir atteindre une capacité de 5 000 mégawatts à l'horizon 2030, représente un défi important mais réalisable. Cette évolution devrait contribuer à réduire les dépenses liées au soutien public à l'énergie.

Répondant aux questions des députés lors d'une séance plénière tenue mardi 14 juillet 2026, le ministre a présenté les principaux programmes de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) visant à accompagner la transition énergétique.

Il a notamment évoqué le développement de l'autoproduction d'électricité par les citoyens, dont la capacité a atteint 450 mégawatts, ainsi que l'autoproduction industrielle, soutenue par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), qui accompagne les entreprises dans la généralisation de l'utilisation des énergies propres.

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Salah Zouari a également rappelé l'importance du système des concessions énergétiques, à travers lequel des contrats sont conclus avec des investisseurs produisant environ 100 mégawatts d'électricité vendue exclusivement à la STEG. Il a précisé que cette formule constitue l'un des mécanismes mis en place, parallèlement à d'autres projets liés notamment à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que la STEG prévoit l'installation de 450 000 compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz au cours des prochaines années. Une première phase du programme prévoit la mise en place de 150 000 compteurs intelligents à basse et moyenne tension pour l'électricité ainsi qu'à basse et moyenne pression pour le gaz. Cette première étape devrait être achevée au premier trimestre de l'année 2027.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à moderniser le secteur énergétique tunisien, améliorer son efficacité et accélérer l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.