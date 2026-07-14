Sénégal: Doha, les funérailles d'un Émir - Ce que le président Bassirou Diomaye Faye est allé chercher au Qatar

Alors que le Président Bassirou Diomaye Faye s'est envolé ce mardi pour Doha, capitale du Qatar, afin d'assister aux obsèques de l'ancien Émir, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ce déplacement hautement diplomatique dépasse le cadre du simple recueillement. Derrière l'hommage de l'État du Sénégal à la figure historique du Qatar se cachent des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Confidentiel Afrique décrypte ce voyage présidentiel sur fond d'odeur gazier et d'investissements souverains stratégiques.

Entre renforcement de l'axe Dakar-Doha, opportunités d'investissements stratégiques et coopération bilatérale, décryptage des véritables raisons de cette visite présidentielle et des bénéfices concrets que le Sénégal peut en tirer.

Les funérailles sont parfois des sommets diplomatiques déguisés. Derrière le cérémonial, les condoléances officielles et les images de recueillement se jouent souvent des séquences décisives de la géopolitique contemporaine. Le déplacement du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Doha, pour les obsèques de l'ancien Émir Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, relève précisément de cette catégorie de voyages où le protocole masque difficilement les intérêts stratégiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au delà de l'exigence de courtoisie internationale, les bons procédés économiques en bonne place

Pour Dakar, cette présence ne répond pas seulement à une exigence de courtoisie internationale. Elle confirme que le Qatar est devenu, en moins d'une décennie, l'un des interlocuteurs les plus précieux de la diplomatie sénégalaise.

Le rapprochement entre les deux États n'avait pourtant rien d'évident. En 2017, lors de la crise du Golfe, le Sénégal avait rappelé son ambassadeur à Doha afin de ménager ses partenaires saoudiens. Quelques semaines plus tard, Dakar corrigeait sa position en renvoyant son représentant dans l'émirat, privilégiant finalement une posture d'équilibre. Ce revirement inaugurait une nouvelle doctrine diplomatique : ne choisir aucun camp, mais parler à tous.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2024, Bassirou Diomaye Faye a consolidé cette orientation. Sa participation au Forum de Doha en décembre 2024 avait constitué un signal fort. Les rencontres avec l'Émir Tamim ben Hamad Al Thani, les responsables du Qatar Fund for Development et plusieurs investisseurs avaient ouvert des discussions sur le financement d'infrastructures, de projets agricoles et énergétiques. L'entretien avec Karim Wade, installé au Qatar depuis plusieurs années, avait également rappelé que Doha demeure un acteur discret de certains équilibres politiques sénégalais.

Doha et son emblématique fonds souverain

Deux ans plus tard, le retour du chef de l'État dans l'émirat intervient dans un contexte beaucoup plus délicat. Le Sénégal cherche aujourd'hui des marges de manoeuvre financières. Les autorités continuent de défendre l'ambitieux programme « Sénégal 2050 » tandis que les finances publiques demeurent sous forte tension. Les négociations avec le Fonds monétaire international restent déterminantes pour rétablir les équilibres budgétaires et restaurer la confiance des investisseurs. Dans ce contexte, chaque déplacement présidentiel vers les monarchies du Golfe est scruté comme une possible quête de capitaux.

Le Qatar dispose justement de ce que recherchent les économies africaines : des liquidités abondantes, des fonds souverains puissants et une capacité d'investissement rapide dans des secteurs stratégiques. La Qatar Investment Authority et le Qatar Fund for Development figurent parmi les instruments les plus actifs de la diplomatie économique de l'émirat.

Pour Dakar, l'équation est simple. Plus les décaissements du FMI tardent ou restent conditionnés à des réformes difficiles, plus les financements alternatifs deviennent indispensables pour soutenir les investissements publics sans aggraver les tensions sociales.

L'autre dimension est énergétique

Depuis son entrée dans le cercle des producteurs de pétrole et de gaz, le Sénégal cherche à transformer cette rente naissante en levier de puissance. Sur ce terrain, peu de partenaires disposent d'une expérience comparable à celle du Qatar, devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié.

Coopérations techniques, participation à la chaîne de valeur gazière, investissements dans les infrastructures énergétiques : les complémentarités sont évidentes.

Mais la visite présidentielle raconte également une évolution plus profonde de la politique étrangère sénégalaise. Sous Bassirou Diomaye Faye, Dakar accélère son ouverture vers les monarchies du Golfe. Doha, Riyad, Abou Dhabi et Koweït City occupent désormais une place centrale dans les priorités diplomatiques. Cette stratégie traduit la volonté de diversifier les partenariats et de réduire la dépendance traditionnelle vis-à-vis des bailleurs occidentaux.

Le discours souverainiste du nouveau pouvoir trouve ici une traduction concrète. Il ne s'agit pas de rompre avec les partenaires historiques, mais d'élargir les options du Sénégal dans un monde devenu multipolaire. Cette stratégie comporte néanmoins ses limites.

Les pétromonarchies investissent selon une logique de rendement et d'influence. Elles ne distribuent pas des ressources sans contrepartie. Chaque engagement financier répond à des intérêts économiques ou géopolitiques précis. Le véritable défi pour Dakar consiste donc à attirer ces capitaux tout en préservant sa capacité de décision et en évitant de substituer une dépendance à une autre.

Les images des funérailles royales ne diront probablement rien des conversations tenues à huis clos. Pourtant, c'est peut-être là que réside l'essentiel de cette visite. Entre deux séquences protocolaires, les discussions peuvent porter sur des investissements, des garanties financières, des partenariats énergétiques ou encore des projets structurants capables d'offrir au gouvernement sénégalais une respiration budgétaire.

Au fond, le voyage de Bassirou Diomaye Faye à Doha dépasse largement le registre du recueillement. Il illustre la transformation silencieuse de la diplomatie sénégalaise, désormais tournée vers les grands centres financiers du Golfe. Dans une période où les marges budgétaires se réduisent et où les attentes sociales augmentent, chaque poignée de main peut peser autant qu'une signature de prêt.

Les funérailles d'un souverain sont parfois le théâtre discret des négociations qui dessinent l'économie politique de demain.Ce texte peut encore être renforcé avec des informations exclusives ou des indiscrétions diplomatiques afin d'accentuer le style « confidentiel » et donner davantage l'impression d'une enquête de coulisses.