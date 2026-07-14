Tunisie: Programme TEREG - Le Parlement valide les conventions de financement avec la BIRD et le CTF

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Assemblée des représentants du peuple a approuvé ce mardi les deux projets de loi relatifs aux conventions de garantie conclues entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), dans le cadre du programme d'amélioration de la fiabilité, de l'efficacité et de la gouvernance du secteur de l'énergie en Tunisie, dit TEREG.

Le premier texte, portant sur un prêt de l'équivalent de plus de 438 millions de dollars (384.800M€) accordé par la BIRD à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), a été adopté avec 72 voix pour, 19 contre et 6 abstentions. Le second, relatif à un prêt de 30 millions de dollars du Fonds pour les technologies propres (CTF), administré par la Banque mondiale en sa qualité d'entité chargée de l'exécution dudit fonds, a été approuvé avec 67 voix pour, 25 contre et 5 abstentions.

Les deux textes avaient été soumis à l'examen en urgence lors d'une première séance plénière tenue jeudi 10 juillet, levée sans vote, la séance ayant été suspendue en fin d'après-midi après les interventions des députés. Les travaux ont repris ce mardi 14 juillet à partir de 10 heures du matin.

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Le débat parlementaire a porté notamment sur les objectifs du programme en matière de transition énergétique, le rôle de la STEG, la gouvernance du secteur, la transparence dans l'attribution des projets et les implications sociales des réformes prévues.

Le gouvernement était représenté lors des deux séances par le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slah Zouari, assurant la gestion courante du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie.

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