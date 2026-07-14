Tunisie: Diaspora Month 2026 - L'ATUGE place l'intelligence artificielle au coeur de la reconnexion avec le pays

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Nadia Chahed

L'Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) lance la nouvelle édition du Diaspora Month, prévue du 15 juillet au 15 août 2026. Organisé dans le cadre de la World Alliance of Tunisian Talents, avec le soutien de la GIZ (programme EDMEJ) et de la Caisse des dépôts et consignations, cet événement estival majeur ambitionne de transformer la période de retour des expatriés en un puissant levier de croissance économique.

Le point d'orgue de cette mobilisation sera le Tunisia Global Forum (TGF), qui se tiendra le 21 juillet 2026 à Tunis. Sous le thème prospectif « Bâtir l'avenir à l'ère de l'IA », le forum attend plus de 2 300 participants, 150 entreprises exposantes et une cinquantaine d'orateurs de renom.

L'ouverture officielle se fera en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, suivie d'une keynote de Badreddine Ouali (Vermeg). Les débats, animés par des experts comme Nozha Boujemaa, aboutiront à la publication d'un Livre Blanc stratégique sur l'IA en Tunisie.

L'innovation sera aussi stimulée par des compétitions concrètes : un Hackathon IA du 17 au 19 juillet à l'Université Ibn Khaldoun, et la finale des TGF AI Awards le 21 juillet, récompensant 27 finalistes dans les catégories recherche, startup et business.

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Enfin, pour un impact durable sur tout le territoire, le réseau Diaspora Regional Networkings déploiera des rencontres dans plusieurs villes clés comme Sfax, Sousse, Hammamet, Bizerte, Gabès, Béja et Djerba.

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