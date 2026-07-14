Tunisie: Incendies de forêt - Les flammes maîtrisées dans quatre gouvernorats, la vigilance reste de mise

Les incendies de forêt qui se sont déclarés ces derniers jours dans quatre gouvernorats tunisiens sont désormais totalement maîtrisés, a annoncé mardi la Direction générale de la Protection civile. Si les opérations d'extinction sont achevées, les équipes d'intervention restent mobilisées sur le terrain afin d'éviter toute reprise des flammes, dans un contexte marqué par des températures exceptionnellement élevées.

Le chef du service de permanence à la Direction des opérations de la Protection civile, le colonel Mohsen Boughzala, a indiqué que l'ensemble des foyers est désormais entré dans une phase de surveillance, après la finalisation des opérations d'extinction et de refroidissement. Les unités de la Protection civile demeurent déployées sur les différents sites à titre préventif afin de détecter et neutraliser toute éventuelle reprise du feu.

Selon le responsable, le plus important incendie s'est déclaré le 11 juillet au Jebel Ech-Chahma, dans la localité de Sidi Mediene, relevant du gouvernorat de Zaghouan. Trois autres feux ont touché le Jebel Bargou (gouvernorat de Siliana), la région de Tibar (gouvernorat de Béja) ainsi que le Jebel Bou Ghanem, à Hammam Mellègue, dans le gouvernorat du Kef.

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Les premières évaluations font état de plus de 400 hectares de couvert forestier et de végétation détruits par l'incendie de Zaghouan. Le colonel Boughzala a toutefois précisé que le bilan définitif ne pourra être établi qu'à l'issue des expertises menées sur le terrain, en coordination avec la Direction générale des forêts.

Ces incendies sont survenus dans un contexte de forte canicule ayant favorisé la propagation rapide des flammes dans plusieurs zones forestières du nord et du nord-ouest du pays, mettant à rude épreuve les équipes d'intervention.

Face à la persistance d'un risque élevé d'incendie, la Protection civile appelle les citoyens à observer strictement les mesures de prévention. Les autorités recommandent notamment de ne pas jeter de mégots de cigarette depuis les véhicules, d'éviter de stationner une voiture dont le moteur est en marche sur des herbes sèches, de ne pas allumer de feu dans les forêts ou à proximité des habitations et des exploitations agricoles, ainsi que de débroussailler les abords des maisons afin de limiter les risques de départ et de propagation des incendies.

Les autorités rappellent enfin que la vigilance de chacun demeure essentielle durant cette période estivale, où les températures élevées, la sécheresse et les vents peuvent favoriser l'apparition de nouveaux foyers en quelques minutes.