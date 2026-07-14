Tunisie: Kébili - Vers la numérisation du dossier médical scolaire

La direction régionale de la santé au gouvernorat de Kébili entamera prochainement la numérisation des dossiers médicaux scolaires des élèves dans les délégations de Kébili-Nord et Kébili-Sud, en attendant de généraliser cette expérience pilote aux autres délégations du gouvernorat,

Selon Ali Tabal, sous-directeur des soins de santé de base à la direction régionale de la santé, le programme de numérisation est l'une des principales priorités dans le domaine de santé, en particulier pour les services de vaccination et de médecine scolaire.

Il a indiqué à l'Agence TAP que la direction régionale de la santé a commencé à former les infirmiers dans les centres de santé de base des délégations de Kébili-Nord et Kébili-Sud pour bien maitriser le processus de numérisation du dossier médical scolaire.